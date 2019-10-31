"Мобильные" прививки от гриппа сделали более 2200 жителей Петрозаводска

В столице Карелии завершилась кампания по мобильной вакцинации против гриппа.

В течение октября сделать прививки от гриппа в Петрозаводске можно было в мобильных прививочных пунктах. По информации Центра медицинской профилактики, такой возможностью воспользовались более 2200 человек. Они прошли бесплатную иммунизацию вакциной "Совигрипп", содержащей штаммы вирусов, прогнозируемых к циркуляции в предстоящий эпидемиологический сезон.

Напомним, мобильные пункты работали на проспекте Октябрьском рядом с сельскохозяйственной ярмаркой, у торгового центра "Добрыня" на Кукковке и торгово-развлекательного центра "Лотос Plaza" на Древлянке.

Центр медицинской профилактики республики напоминает тем, кто еще не сделал прививку от гриппа, что именно вакцинация является самым эффективным средством борьбы с осложнениями гриппа. Чтобы сделать бесплатную прививку сегодня, нужно обратиться в территориальную поликлинику по месту жительства.

Напомним, класс и группа в детсаде Карелии были закрыты на карантин из-за ОРВИ.