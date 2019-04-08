Молодежь Петрозаводска назвала два места для установки стелы "Город воинской славы"

Представители молодежи высказали свои предложения по месту установки стелы "Город воинской славы", сообщили в администрации Петрозаводска.

В пятницу 5 апреля, в канун годовщины присвоения Петрозаводску почётного звания "Город воинской славы", в центре "Смена" активные представители молодежи приняли участие во встрече с заместителем главы города – председателем комитета социального развития Любовью Иконниковой.

Основной темой обсуждения стал вопрос о месте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы". Участниками дискуссии стали представители НКО, общественных молодёжных объединений и консультативных органов.

Каждый мог высказать своё предложение по решению ключевого вопроса. Всего прозвучало более десятка идей. Наибольшую поддержку получили предложения установить стелу в районе площади Кирова, вблизи Онежской набережной, а также на площади Гагарина.

Все высказанные идеи будут проанализированы специалистами. После этого состоятся интернет-опрос и публичные слушания для определения окончательного места установки стелы.

Ранее ветераны предлагали установить стелу вместо памятника Кирову.