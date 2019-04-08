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Новости. Общество
13:24, 08 Апреля 2019

Молодежь Петрозаводска назвала два места для установки стелы "Город воинской славы"

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Представители молодежи высказали свои предложения по месту установки стелы "Город воинской славы", сообщили в администрации Петрозаводска.

В пятницу 5 апреля, в канун годовщины присвоения Петрозаводску почётного звания "Город воинской славы", в центре "Смена" активные представители молодежи приняли участие во встрече с заместителем главы города – председателем комитета социального развития Любовью Иконниковой.

Основной темой обсуждения стал вопрос о месте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы". Участниками дискуссии стали представители НКО, общественных молодёжных объединений и консультативных органов.

Каждый мог высказать своё предложение по решению ключевого вопроса. Всего прозвучало более десятка идей. Наибольшую поддержку получили предложения установить стелу в районе площади Кирова, вблизи Онежской набережной, а также на площади Гагарина.

Все высказанные идеи будут проанализированы специалистами. После этого состоятся интернет-опрос и публичные слушания для определения окончательного места установки стелы.

Ранее ветераны предлагали установить стелу вместо памятника Кирову.

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Комментарии

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плющь
2019-04-08 16:00:27
Да , достали уже этой стеллой . отдайте тому кто её заказывал. Городу она не нужна , горожанам тем более .
кир
2019-04-08 15:38:36
Да, та самая "спортивная общественность", которая под управлением Петросовета Галину Ширшину свергала. :)
zanoza
2019-04-08 14:33:50
Создаются всякие общественные организации далёкие от народа и удобные для чиновников и начинают за нас решать где и что устанавливать. Провидите уже опрос населения и установите эту стелу где народ решит, а не какие-то там НКО и консультативные органы.
Ванёк
2019-04-08 14:00:06
Что за жизнь . Только от "ветеранов" с Вартановой не успели горожане отдохнуть , уже какую то молодёжь нашли ,и какую то бредятину впаривают . Ну кто же там в мэрии и депутатах не угомониться . Анишин что ли ? Дайте ему больничный !!!!!
насмешница
2019-04-08 13:56:03
Что такое "консультативные органы"?
однозначно
2019-04-08 13:55:57
Активные представители карельского соплячества из числа молодежного парламента и петросовета. Те самые, которые в свадебных кортежах под красный сигнал сфетофора ездют и березы на Варкауса сшибают с тяжкими последствиями
Гражданин
2019-04-08 13:49:53
....активные представители молодежи..... ??
Читаешь эти новости и понимаешь, что власть ничтожна и беспомощна. А потом всё свалят на самых активных: - "они же сказали там ставить". Какой позор !!!! хотя мы их не выбирали, они там сами назначились.
goo
2019-04-08 13:49:43
А почему нельзя поставить в районе бывшего ОТЗ? Места там много, заодно отцентровать район.
кир
2019-04-08 15:35:27
goo, а ведь можешь, когда хочешь что-то разумное выдать. :)
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