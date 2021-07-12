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Молодой водитель потерял сознание и устроил страшную аварию в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:01, 13 Июля 2021
фото: © ГИБДД Карелии

В Петрозаводске женщина вышла из машины, и ее сбила иномарка, водитель которой потерял сознание, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 12 июля, в 16.24 в Петрозаводске, в районе дома № 14 по ул. Л.Чайкиной, 31-летний водитель автомобиля Toyota Avensis во время движения потерял сознание и сбил женщину, которая вышла из автомобиля Skoda Fabia, припаркованного у края проезжей части.

В дальнейшем неуправляемый автомобиль Toyota Avensis наехал на Toyota Corolla.

В результате ДТП 34-летняя женщина получила страшные травмы, и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что женщину-пешехода на улице Л.Чайкиной сбил проезжавший мимо автомобиль.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-13 11:07:33
Не так было. Это выгодная версия. Только казнить за враньё.
Leopol'd
2021-07-13 11:25:18
кир, прими успокоительное! Опять у тебя порки, казни...
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