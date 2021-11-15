Молодой житель Петрозаводска с преступным опытом пошел на грабеж, чтобы достать сыр

Сыр в Карелии становится твердой валютой: его похищают, чтобы перепродать.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило заявление о грабеже.

Днем в торговый зал одного из магазинов на Перевалке вошел мужчина. Он взял несколько упаковок сыра со стеллажа и спрятал их под одежду. Один из продавцов заметил это и попытался остановить мужчину, но тот, минуя кассу, бежал из магазина и скрылся во дворах.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый — 23-летний горожанин — продал все похищенное и успел потратить деньги. В настоящее время молодой мужчина арестован за ранее совершенное преступление, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Олонце была задержана женщина, также укравшая в магазине сыр и продавшая его на улице.