Моряк сломал челюсть неудачно пошутившему жителю Карелии

В полицию Беломорского района обратился 22-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что на пароходной пристани подрался с неизвестным ему молодым человеком. Злоумышленник сломал заявителю челюсть.



Полиция установила личность подозреваемого. На пароходе проходил практику 19-летний житель Пряжи. Судно остановилось в одном из населенных пунктов, где отмечали день поселка. Практикант сошел на берег вместе с товарищами. Из-за неудачной шутки практикант избил местного жителя.



В полиции нарушитель рассказал, что не сумел справиться с эмоциями.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее посетители бара устроили групповую драку в Петрозаводске.