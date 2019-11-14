Моряк сломал челюсть неудачно пошутившему жителю Карелии

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В полицию Беломорского района обратился 22-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.
Он рассказал, что на пароходной пристани подрался с неизвестным ему молодым человеком. Злоумышленник сломал заявителю челюсть.
Полиция установила личность подозреваемого. На пароходе проходил практику 19-летний житель Пряжи. Судно остановилось в одном из населенных пунктов, где отмечали день поселка. Практикант сошел на берег вместе с товарищами. Из-за неудачной шутки практикант избил местного жителя.
В полиции нарушитель рассказал, что не сумел справиться с эмоциями.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее посетители бара устроили групповую драку в Петрозаводске.
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