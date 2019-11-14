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Новости. Криминал
09:27, 14 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Моряк сломал челюсть неудачно пошутившему жителю Карелии

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В полицию Беломорского района обратился 22-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что на пароходной пристани подрался с неизвестным ему молодым человеком. Злоумышленник сломал заявителю челюсть.

Полиция установила личность подозреваемого. На пароходе проходил практику 19-летний житель Пряжи. Судно остановилось в одном из населенных пунктов, где отмечали день поселка. Практикант сошел на берег вместе с товарищами. Из-за неудачной шутки  практикант избил местного жителя. 

В полиции нарушитель рассказал, что не сумел справиться с эмоциями. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее посетители бара устроили групповую драку в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2019-11-14 12:05:43
Сегодня в Благовещенска учащийся строительного колледжа из ружья расстрелял учащихся и сам погиб. На вид симпатичный, умный парень. Зачем интернет полудиким племенам?
новый
2019-11-14 11:05:55
Правильный морячок. Одному в дыню дал, остальные разбежались.
zanoza
2019-11-14 11:12:26
новый, это по понятиям правильно, а по закону НЕТ! :)
zanoza
2019-11-14 10:35:18
Пошутил,однако :)
бюджет
2019-11-14 10:13:38
НЕ ТРОГАЮТ! Столица совсем уже.
бюджет
2019-11-14 09:51:47
Даже за воровство можно меньше давать. Но тем кто посягает на личность силовыми методами - от 3-х лет и далее. Святое правило Америки: свобода человека кончается там, где начинается свобода другого человека. Т.е. никто не имеет право «меня» даже пальцем тронуть. Помните фильмы америкосные: орут, орут, но пальцем не торгуют.
Гостья
2019-11-14 11:04:22
бюджет,

Дыма без огня не бывает! В любом конфликте виноваты обе стороны. Да и добро должно быть с кулаками! Штрафануть обоих, и вся недолга.
Гость
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