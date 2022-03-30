Мошенники обманули покупателя арабских сигарет из Карелии

Очередной житель Карелии попал в ловушку мошенников, пытаясь приобрести товар в Сети.

В отдел петрозаводской полиции поступило заявление от 60-летнего горожанина. Он сообщил, что связался с недобросовестным продавцом и потерял 12 тыс. рублей. Об этом информирует МВД.

В середине марта мужчина на одном из сайтов нашёл объявление о продаже табачной продукции. С ним связался продавец, узнал предпочтения и попросил прислать в мессенджере фотографию необходимого товара, а также персональные сведения для оформления доставки. В итоге покупатель заказал 20 блоков арабских сигарет и перевел в счет оплаты 12 тыс. рублей. До настоящего момента посылку он так и не получил, а собеседник перестал выходить на связь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

В полиции также напомнили, что розничная дистанционная продажа табачных изделий через интернет запрещена.

Ранее сообщалось, что попытка купить фрезерный станок закончилась для жителя Карелии походом в полицию.