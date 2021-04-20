Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина в камуфляже выехал из деревни в Карелии и пропал – его внедорожник найден в карьере 1
Сегодня 08:05
В Карелии трое пациентов с хроническими заболеваниями скончались от коронавируса 1
Сегодня 09:52
Подрядчики в Карелии забыли достроить три моста (ФОТО) 8
20.04.2021 15:45
«Стресс-тест» 2020 года открыл новые горизонты сотрудничества власти и бизнеса в Карелии
20.04.2021 17:00
Девять человек намерены участвовать в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму 11
20.04.2021 13:43
Велосипедиста в Петрозаводске посадили за решетку за неповиновение сотрудникам ГИБДД 7
Сегодня 07:30
В Петрозаводске объявился 14-й претендент на кресло сити-менеджера 13
20.04.2021 16:35

Мошенники разбили мечту жителя Карелии о дорогом квадроцикле

Новости. Криминал
10:57, 21 Апреля 2021
фото: © freepik.com
Загрузка...

В Костомукше мужчина пытался купить квадроцикл через интернет и остался без 600 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 54-летний костомукшанин. Он рассказал, что долго искал определенную модель квадроцикла, оставляя заявки на дилерских сайтах. Спустя некоторое время с ним связался якобы менеджер мотосалона и сообщил, что в наличии появился тот самый квадроцикл. Аферист пояснил, что для бронирования необходимо внести предоплату в размере 50% от суммы. Житель Костомукши обрадовался и не стал проверять информацию, а сразу перевел на расчетный счет без малого 600 тысяч рублей. Через пару дней покупатель попытался связаться с представителями мотосалона для получения техпаспорта, но все его попытки оказались безуспешными – на звонки никто не отвечал.

Полиция Костомукши возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее жительница Петрозаводска проиграла мошенникам на бирже около 3,5 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-21 12:10:14
По щучьему велению. Наш человек, который всем доверяет.((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»