Мошенники разбили мечту жителя Карелии о дорогом квадроцикле

В Костомукше мужчина пытался купить квадроцикл через интернет и остался без 600 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 54-летний костомукшанин. Он рассказал, что долго искал определенную модель квадроцикла, оставляя заявки на дилерских сайтах. Спустя некоторое время с ним связался якобы менеджер мотосалона и сообщил, что в наличии появился тот самый квадроцикл. Аферист пояснил, что для бронирования необходимо внести предоплату в размере 50% от суммы. Житель Костомукши обрадовался и не стал проверять информацию, а сразу перевел на расчетный счет без малого 600 тысяч рублей. Через пару дней покупатель попытался связаться с представителями мотосалона для получения техпаспорта, но все его попытки оказались безуспешными – на звонки никто не отвечал.

Полиция Костомукши возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее жительница Петрозаводска проиграла мошенникам на бирже около 3,5 млн рублей.