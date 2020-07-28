Мошенники вынудили петрозаводчанку перевести все деньги с кредитной карты

В полицию поступило заявление от 38-летней горожанки, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что заявительница сняла деньги с кредитной карты и перевела их на неизвестный счет. Однако сделала она это под руководством "сотрудника службы безопасности банка", который руководил каждым действием.



Сначала петрозаводчанке сообщили, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит. После этого пояснили, что деньги нужно перевести на "безопасный" счет.



Полиция Карелии предупреждает: не совершайте финансовые операции под предлогом сохранения накоплений. Постарайтесь критично отнестись к полученной информации и самостоятельно свяжитесь с работниками банка, выпустившего карту по официальным телефонным номерам. Никогда не переводите деньги по указанию неизвестных вам лиц на незнакомые телефонные номера.

Ранее две петрозаводчанки лишились сбережений после общения с аферистами.