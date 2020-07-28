890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В нацпарке Карелии обнаружили живописный каньон (ФОТО) 2
Сегодня 07:50
Адвокат приемной дочери Дмитриева, осужденного за педофилию, подаст апелляцию на решение горсуда Петрозаводска 7
Сегодня 11:59
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО) 6
Сегодня 11:15
"Зеленая тина и жуткая вонища на набережной" беспокоят жителей Петрозаводска 24
Сегодня 09:55
Поездка по убитой дороге жителя Петрозаводска на дачу чуть не закончилась трагедией (ФОТО) 11
Сегодня 16:00
Сильные дожди идут в Карелию 7
Сегодня 12:31

Мошенники вынудили петрозаводчанку перевести все деньги с кредитной карты

Новости. Криминал
17:40, 28 Июля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В полицию поступило заявление от 38-летней горожанки, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что заявительница сняла деньги с кредитной карты и перевела их на неизвестный счет. Однако сделала она это под руководством "сотрудника службы безопасности банка", который руководил каждым действием.

Сначала петрозаводчанке сообщили, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит. После этого пояснили, что деньги нужно перевести на "безопасный" счет.

Полиция Карелии предупреждает: не совершайте финансовые операции под предлогом сохранения накоплений. Постарайтесь критично отнестись к полученной информации и самостоятельно свяжитесь с работниками банка, выпустившего карту по официальным телефонным номерам. Никогда не переводите деньги по указанию неизвестных вам лиц на незнакомые телефонные номера. 

Ранее две петрозаводчанки лишились сбережений после общения с аферистами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-28 18:36:40
Наши люди доверчивые, а мир злой. Когда-то проповедовали отстаивать добро с кулаками. Где у государства кулак? Он есть, но Кремль не хочет идти на обострение. Боится всей предыдущей истории страны. А может и научен, и уроки извлёк. А страдает простой добрый народ.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
21.07.2020, 09:28
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО)

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»