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«Мусорный коллапс» произошел в городе Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
09:54, 22 Февраля 2022
фото: Нетипичная Питкяранта / ВК

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В Питкяранте мусорная площадка в центре города завалена разбросанными отходами.

В Питкяранте по адресу улица Ленина, 17 мусорная площадка завалена отходами. Мусор не вывозят с территории, он разбросан вокруг. Об этом информирует паблик «Нетипичная Питкяранта».

Автор поста предполагает, что коммунальщики не могут вывезти мусор из-за снежных завалов.

«Это центр города. Из-за того, что одни коммунальщики не справляются со снежными завалами, другие не могут вывезти мусор. Автомобилисты жалуются на огромные снежные кучи на перекрёстках, закрывающие обзор дороги. Снежно-мусорный коллапс этого года, накрывший ещё в декабре северную столицу, в феврале докатился до Питкяранты», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, как мусорная площадка «лопалась» от отходов в поселке Карелии.

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