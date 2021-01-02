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Мужчина дважды за день попался на краже выпивки и закуски из магазина в райцентре Карелии

Новости. Общество
16:13, 03 Января 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив
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В Олонце росгвардейцы дважды 1 января ловили мужчину, который пытался обокрасть магазин.

По информации управления Росгвардии Карелии, днем 1 января 49-летний житель Олонца украл продукты в сетевом магазине и убежал. Прибывшая на сигнал тревоги группа задержания Олонецкого отдела вневедомственной охраны получила от работников торгового заведения описание злоумышленника и вскоре задержала мужчину.

Олончанина передали в полицию, где были составлены документы, но предстоящее наказание не отрезвило мужчину. Ближе к вечеру он попытался еще раз совершил очередную попытку хищения в другом магазине города. Незаметно вынести полтора литра пива и несколько банок с консервами ему опять не удалось.

Ранее росгвардейцы в Карелии задержали мужчин, пытавшихся пронести товары мимо кассы в гипермаркетах.

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