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Мужчина прикинулся постояльцем гостиницы в Петрозаводске, чтобы бесплатно позавтракать

Новости. Происшествия
09:16, 07 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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В Петрозаводске вневедомственной охраной задержан гражданин, обманувший работников гостиницы, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В гостинице в центре столицы республики неподалёку от вокзала утром 4 июля сработала сигнализация.

Выяснилось, что 31-летний мужчина прибыл в Петрозаводск из Ленинградской области вместе с товарищем. В гостиницу они не заселялись, но пришли туда в тот момент, когда завтракают постояльцы. 

Мужчины проникли в кафе под видом гостей заведения и заказали еду и спиртное. По окончании трапезы один из мужчин ушёл, а второй заснул за столом. Когда персонал разбудил его и попросил пройти в номер, все прояснилось.

Задержанного передали полиции. Ущерб составил более 4,5 тысяч рублей.

Ранее жительница Карелии лишилась более 30 тысяч рублей после похода в кафе.

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