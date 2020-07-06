Мужчина прикинулся постояльцем гостиницы в Петрозаводске, чтобы бесплатно позавтракать

В Петрозаводске вневедомственной охраной задержан гражданин, обманувший работников гостиницы, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В гостинице в центре столицы республики неподалёку от вокзала утром 4 июля сработала сигнализация.

Выяснилось, что 31-летний мужчина прибыл в Петрозаводск из Ленинградской области вместе с товарищем. В гостиницу они не заселялись, но пришли туда в тот момент, когда завтракают постояльцы.

Мужчины проникли в кафе под видом гостей заведения и заказали еду и спиртное. По окончании трапезы один из мужчин ушёл, а второй заснул за столом. Когда персонал разбудил его и попросил пройти в номер, все прояснилось.

Задержанного передали полиции. Ущерб составил более 4,5 тысяч рублей.

Ранее жительница Карелии лишилась более 30 тысяч рублей после похода в кафе.