Мужчина разбился на обломках градообразующего предприятия в Карелии, превратившегося в "завод-призрак"

После падения с высоты скончался мужчина, который, предположительно, занимался заготовкой металлолома на территории предприятия "Карелия ДСП".

Трагедия случилась 16 декабря в районе 11 часов. 38-летний Илья П. упал с высоты порядка шести метров и скончался на месте происшествия. Инцидент произошел на площадке завода "Карелия ДСП", который располагается в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Об этом "Столице на Онего" рассказал бывший сотрудник предприятия Денис Орлов.

По имеющейся информации, мужчина пытался перейти в здание бывшего канифольного завода по тонкой перегородке. Он сорвался вниз и погиб после падения с высоты. Предположительно, мужчина мог направляться на территорию завода с целью заготовки там металлолома.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что градообразующее предприятие "Карелия ДСП" оказалось в глубоком кризисе и превратилось в "завод-призрак". На территории промышленной площадки начался "распил" имущества на металл.

В сентябре на площадке остановленного и заброшенного предприятия вспыхнули два пожара с разницей в несколько дней. Возгорания могли возникнуть в момент разрезания конструкций с целью вывоза металлолома.