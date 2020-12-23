Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми 15
23.12.2020 16:33
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда 11
23.12.2020 14:20
Мужчина очнулся во время своих похорон, но потом умер
23.12.2020 19:40
Депутат Рогалевич заявил о многомиллионном ущербе экологии Карелии из-за устроенных форелеводами "кровавых рек" (ВИДЕО) 6
23.12.2020 12:38
Похоронщики в Карелии не докопали могилу и попросили забрать тело обратно 7
23.12.2020 15:03
Прививки от коронавируса сделают 642 петрозаводчанам 1
23.12.2020 18:40
В Петрозаводске 39-летний мужчина вышел из дома и не вернулся (ФОТО) 1
23.12.2020 15:10

Мужчина разбился на обломках градообразующего предприятия в Карелии, превратившегося в "завод-призрак"

Новости. Происшествия
11:43, 24 Декабря 2020
фото: ОПС Медгора
Загрузка...

После падения с высоты скончался мужчина, который, предположительно, занимался заготовкой металлолома на территории предприятия "Карелия ДСП".

Трагедия случилась 16 декабря в районе 11 часов. 38-летний Илья П. упал с высоты порядка шести метров и скончался на месте происшествия. Инцидент произошел на площадке завода "Карелия ДСП", который располагается в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Об этом "Столице на Онего" рассказал бывший сотрудник предприятия Денис Орлов.

По имеющейся информации, мужчина пытался перейти в здание бывшего канифольного завода по тонкой перегородке. Он сорвался вниз и погиб после падения с высоты. Предположительно, мужчина мог направляться на территорию завода с целью заготовки там металлолома. 

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что градообразующее предприятие "Карелия ДСП" оказалось в глубоком кризисе и превратилось в "завод-призрак". На территории промышленной площадки начался "распил" имущества на металл. 

В сентябре на площадке остановленного и заброшенного предприятия вспыхнули два пожара с разницей в несколько дней. Возгорания могли возникнуть в момент разрезания конструкций с целью вывоза металлолома.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

Сегодня 11:18
Без политики
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
Новый год 2021 уже совсем близко! Для взрослых не только дарить, но и выбирать подарки детям приятно и увлекательно.
Комиссар Каттани 6
23.12.2020 15:45
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
23.12.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»