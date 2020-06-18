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Мужчину с котиком в руках подозревают в краже (ВИДЕО)

Новости. Криминал
12:25, 19 Июня 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Полиция разыскивает мужчин, подозреваемых в краже из магазина в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники устанавливают личности и местонахождение граждан, запечатленных на видеозаписи.

Они могут быть причастны к краже из торговой точки в Пятом поселке.

Всех, обладающих информацией о разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефонам: +7-921 455-28-85, +7-911-422-56-57.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее рецидивист из Петрозаводска выбил дверь подвала и сбежал с монитором.

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Комментарии

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кир
2020-06-19 14:45:37
Программа распознавания лиц установлена. Ищите и обрящете. (библ).
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