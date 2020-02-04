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Мужчина убил знакомую молотком в Петрозаводске

Новости. Криминал
15:44, 04 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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Мужчину, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 31 января 33-летний обвиняемый в одной из квартир в Петрозаводске распивал спиртное в компании знакомых, где поссорился с одной из женщин.

В ходе конфликта мужчина напал на женщину с молотком и ножом. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчину заключили под стражу.

Проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее житель Карелии убил сожительницу и спрятал тело в шкафу.

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Комментарии

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Chel
2020-02-04 21:59:52
Вынудила на конфликт вот и поплатилась, а жить бы да жить ещё.
кир
2020-02-04 22:11:00
Chel, всю жизнь кого-то мучить?
кир
2020-02-04 16:11:37
Кто против смертной казни? Кто, кто? Либерал в пальто.
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