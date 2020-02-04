Мужчина убил знакомую молотком в Петрозаводске

Мужчину, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 31 января 33-летний обвиняемый в одной из квартир в Петрозаводске распивал спиртное в компании знакомых, где поссорился с одной из женщин.



В ходе конфликта мужчина напал на женщину с молотком и ножом. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчину заключили под стражу.



Проводятся следственные действия.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее житель Карелии убил сожительницу и спрятал тело в шкафу.