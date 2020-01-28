Мужчина в Петрозаводске обокрал собутыльника

В полицию обратился 31-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Петрозаводчанин рассказал, что из его квартиры похитили 5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 33-летнего подозреваемого.
Мужчина пояснил, что находился в гостях у заявителя и распивал с ним алкоголь. Когда тот отлучился в соседнюю комнату, злоумышленник украл из его куртки деньги и ушел. Деньги он потратил на спиртное.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель села украл из карманов спящего петрозавочанина сигареты и деньги.
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