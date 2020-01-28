Мужчина в Петрозаводске обокрал собутыльника

В полицию обратился 31-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин рассказал, что из его квартиры похитили 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 33-летнего подозреваемого.



Мужчина пояснил, что находился в гостях у заявителя и распивал с ним алкоголь. Когда тот отлучился в соседнюю комнату, злоумышленник украл из его куртки деньги и ушел. Деньги он потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель села украл из карманов спящего петрозавочанина сигареты и деньги.