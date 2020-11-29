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МВД Карелии возбудило уголовное дело против бывшего директора фирмы, занимавшейся водоснабжением Олонца

Новости. Общество
11:12, 30 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Уголовное дело о "незаконном предпринимательстве" обнажило почти повсеместное нарушение в республике федерального закона "О недрах", на которое годами закрывали глаза карельские власти.

Речь идет об уголовном деле в отношении бывшего директора ООО "Строительно-ремонтная компания" Игоря Брайловского, которое было возбуждено Следственным управлением МВД по Республике Карелия по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Экс-директору инкриминируется безлицензионная добыча и поставка жителям города Олонца пресной воды из артезианских скважин, за что компания получила в течение года и одного месяца более 16 миллионов рублей. По словам Игоря Брайловского, возбуждение уголовного дела стало для него полной неожиданностью, и признать себя виновным в незаконном предпринимательстве экс-директор ООО "СРК" отказался.

Как выяснила "Столица на Онего", в 2017 году администрация Олонецкого района передала "Строительно-ремонтной компании" артезианские скважины, из которых шла добыча пресной воды еще с советских времен, но ни на одну из них так и не была получена необходимая лицензия на недропользование. Более того, если обратиться к данным Сводного государственного реестра участка недр и лицензий, которые находятся в открытом доступе, можно увидеть, что лицензии на добычу подземных вод до сих пор не имеет ни одна артезианская скважина в городе Олонце, хотя ООО "СРК" больше не занимается водоснабжением местного населения. Однако Следственное управление МВД по Республике Карелия почему-то решило возбудить уголовное дело только в отношении бывшего директора "Строительно-ремонтной компании" Игоря Брайловского – за период его руководства этой компанией с конца января 2018 года по конец февраля 2019 года.

Между тем олонецкая история обнажила почти повсеместное нарушение в Карелии федерального закона "О недрах", на которое годами закрывали глаза республиканские власти, утверждающие тарифы на водоснабжение.

Читайте подробнее в статье "Вилами по воде".

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