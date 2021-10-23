«На этом можно серьезно заработать»: эпидемиолог объяснил, кому выгодна ковид-пандемия в Карелии

Рост количества больных коронавирусом в Карелии может оказаться выгодным для тех, кто будет участвовать в госпрограмме реабилитации переболевших.

Такие мнение в интервью «Столице на Онего» высказал известный карельский эпидемиолог, заслуженный врач республики Александр Гаврилов.

«В Карелии сформирован новый состав Законодательного собрания. В первые же дни депутаты успели рассмотреть и вопрос о ковиде. Удивительно, их заинтересовал не провал вакцинации против ковида, не драматическое развитие региональной эпидемии. Нет! Рассмотрен вопрос о программе реабилитации переболевших этой новой вирусной инфекцией… Обещано на ее финансирование почти сто миллиардов рублей! На этом можно серьезно заработать. Долечивается пациент, это долечивание оплачивает фонд обязательного страхования или бюджет. Нужна для долечивания инфраструктура — находятся инвестиции. Интересна и такая деталь, чем больше в регионе будет переболевших ковидом, чем больше людей будет с постковидными осложнениями, тем большую сумму можно ожидать на финансирование региональной программы. Как вам приоритеты? Выходит, пусть эта эпидемия развивается, как развивается, а мы будем долечивать тех, кто останется живыми и будем зарабатывать?», — заявил Гаврилов.

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