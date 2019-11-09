На федеральной трассе в Карелии водитель иномарки получил травмы, врезавшись в "Газель"

ДТП произошло накануне в Сегежском районе Карелии.

Как сообщили в Госавтоинпекции Карелии, накануне днем на 763 километре федеральной трассы "Санкт-Петербург – Мурманск" в Сегежском районе водитель Мазда СХ-5 допустил столкновение с впереди двигающимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ 3221. В результате происшествия 38-летний водитель Мазды получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, на место происшествия привлекались спасатели Сегежского района (2 человека, 1 единица техники).

Напомним, накануне утром также в Сегежском районе на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП.