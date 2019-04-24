На одной из улиц Петрозаводска за день произошло два крупных пожара

Новости по теме
Загрузка...
На улице Птицефабрики 23 апреля горели хозпостройки на площади полутора тысяч кв м, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Напомним, один из пожаров произошел в 13.46 около школы №19 на ул. Птицефабрики, 2. Появилась информация о том, что огонь уничтожил хозпостройки на общей площади 1 тысяча кв м. Для ликвидации возгорания подразделения привлекались по рангу 1БИС.
В 17.48 на этой же улице у д. 8А сгорели хозпостройки на площади 500 кв м.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.04.2019, 21:30
21.04.2019, 14:40
20.04.2019, 19:40
19.04.2019, 15:55
Аналитика
23.04.2019 11:05
Политкухня
Карельские парламентарии оценили итоги работы правительства республики за 2018 год.
22.04.2019 14:25
22.04.2019 10:56
22.04.2019 09:47
18.04.2019 15:39
Чтиво
Сегодня 09:14
Личное мнение
Отъём грошовых льгот у беззащитной части населения - варварская, не поддающаяся здравому смыслу акция.
23.04.2019 15:43
22.04.2019 13:28
18.04.2019 14:10
Медиа
23.04.2019 15:08
Опрос
Сколько вы зарабатываете в месяц?
Комментарии