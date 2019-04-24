На одной из улиц Петрозаводска за день произошло два крупных пожара

На улице Птицефабрики 23 апреля горели хозпостройки на площади полутора тысяч кв м, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Напомним, один из пожаров произошел в 13.46 около школы №19 на ул. Птицефабрики, 2. Появилась информация о том, что огонь уничтожил хозпостройки на общей площади 1 тысяча кв м. Для ликвидации возгорания подразделения привлекались по рангу 1БИС.

В 17.48 на этой же улице у д. 8А сгорели хозпостройки на площади 500 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.