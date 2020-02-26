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На Первом канале обсудили скандал с "толстыми ногами" школьницы из Петрозаводска

Новости. Общество
15:00, 27 Февраля 2020
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В ток-шоу "На самом деле", которое выходит на Первом канале, обсудили инцидент в школе №5, где директор пристыдила ученицу в короткой юбке за "толстоватые ноги".

"Школьница из Петрозаводска Ангелина требует увольнения директора своей школы — она выложила в сеть видеозапись, на которой педагог, не выбирая выражений, отчитывает ее за короткую юбку. Не зная, что разговор записывался, директор обвинила школьницу в клевете. В студии "На самом деле" встретятся все герои этой истории", - говорится в описании к выпуску программы.

Видео программы "Тайная съемка: Директор школы унизила восьмиклассницу в короткой юбке" смотрите здесь.

Напомним, в редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлено, как директор одной из школ Петрозаводска, разговаривая с ученицей 8 класса, позволяет нелицеприятные для подростка высказывания относительно ее внешности. Мама девочки, которую директор в оскорбительной форме отчитала за короткую юбку, сообщила, что этот инцидент произошел в 2018 году. Ранее она его не придавала огласке, потому что боялась, что дочери не дадут спокойно доучиться.

Опубликованное видео, где директор говорит школьнице, что у нее "толстоватые ноги" и в короткой юбке она выглядит "пошло и некрасиво", вызвало большой общественный резонанс как в Карелии, так и за ее пределами.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-27 16:30:14
А сама то директор вон как может отплясывать в подпитии и свои тощие ноги на показ выставлять :) Не удивительно, что она так себя непрофессионально вела с ученицей , ей бы самой культуре поведения поучиться не мешало.
Chel
2020-02-27 16:25:13
Молодец директор. А у нас опять грядут перестановки.
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