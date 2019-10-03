На пешеходном переходе в Петрозаводске, где грузовик переехал женщину, установят светофор

На пешеходном переходе на улице Ключевой, в районе школы № 33, установят светофор, сообщили в администрации Петрозаводска.

В администрации города было принято решение об оборудовании пешеходного перехода на улице Ключевой светофором с вызывным устройством. Установка должна повысить безопасность дорожного движения на участке, предупредить дорожно-транспортные происшествия, а также снизить тяжесть от их последствий.

В ближайшее время будет заказана проектно-сметная документация на выполнение данных работ. По ней также будет предусмотрен перенос остановки общественного транспорта за перекрёсток с улицей Сусанина. Дополнительно на участке дооборудуют тротуары и установят пешеходные ограждения.

Необходимые мероприятия планируется реализовать в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году.

Напомним, 25 сентября на данном пешеходном переходе водитель грузовика не заметил женщину и переехал ее. Пострадавшая с травмами было госпитализирована.