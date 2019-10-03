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Новости. Общество
10:03, 03 Октября 2019

На пешеходном переходе в Петрозаводске, где грузовик переехал женщину, установят светофор

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На пешеходном переходе на улице Ключевой, в районе школы № 33, установят светофор, сообщили в администрации Петрозаводска.

В администрации города было принято решение об оборудовании пешеходного перехода на улице Ключевой светофором с вызывным устройством. Установка должна повысить безопасность дорожного движения на участке, предупредить дорожно-транспортные происшествия, а также снизить тяжесть от их последствий.

В ближайшее время будет заказана проектно-сметная документация на выполнение данных работ. По ней также будет предусмотрен перенос остановки общественного транспорта за перекрёсток с улицей Сусанина. Дополнительно на участке дооборудуют тротуары и установят пешеходные ограждения.
Необходимые мероприятия планируется реализовать в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году.

Напомним, 25 сентября на данном пешеходном переходе водитель грузовика не заметил женщину и переехал ее. Пострадавшая с травмами было госпитализирована.

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Комментарии

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Ашот
2019-10-03 11:19:37
Вот постоянно там перехожу дорогу и всегда водители уступают !!! только надо не бежать через дорогу как лось от волка, а по сторонам башкой покрутить и убедившись, что водители уступают дорогу, только потом переходить .... А так то там школота из 33-ей школы бегает туда-обратно через дорогу в магазин во время перемены и не всегда смотрят влево вправо ... как будто не дорогу переходят а полянку в лесу .... так вот теперь после светофора с кнопкой, бедные водители ...... школьники когда побегут за жвачкой )))) вот они там понажимают кнопочки ))) пробка наверное до прионежского ОВД будет )))) интересно, в школе учат детей как надо правильно дорогу переходить ?
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