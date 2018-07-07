На развитие гонки "По земле Сампо" необходимо около 10 миллионов рублей

Путешественник Виктор Симонов считает, что проводить в Петрозаводске гонки на собачьих упряжках как раньше нельзя.

Судьба гонки "По земле Сампо" осуждалась на заседании оргкомитета по подготовке к гонке будущего года.

"Все шесть проведенных гонок и все наши республиканские оргкомитеты – они все в памяти; есть и позитивное, и непозитивное, и все равно хочется нашему республиканскому оргкомитету сказать большое спасибо за то, что мы эти гонки провели, - отметил в начале заседания Виктор Симонов. - Я считаю, что это большущее мероприятие в Республике Карелия, которое нужно проводить, и оно очень много дает Карелии. Но на том уровне, на котором мы проводим эти гонки, проводить больше нельзя. Нужно делать большущий шаг вперед по развитию этого мероприятия".

Гонка в ее нынешнем виде, продолжил Симонов, не позволяет приглашать в Карелию высоких гостей, таких как прославленный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, например:

"Сейчас на ездовой спорт в мире обращают очень большое внимание, туда приходят медийные люди. И Бьёрндален, например, собирается заниматься скиджорингом. Для этого он уже купил, насколько я знаю, собаку, для того чтобы бегать вместе с ней. И конечно, если такие люди к нам будут приезжать, то на том уровне, на котором мы организовываем гонку, принимать таких людей нельзя".

Чтобы гонка вышла на новый уровень, необходимо порядка 8-10 млн, считает Виктор Симонов.

С какими проблемами сталкиваются организаторы гонки на собачьих упряжках, подробнее здесь.