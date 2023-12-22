Глава Карелии призвал активнее привлекать к уборке улиц от снега организации и волонтеров

Артур Парфенчиков объяснил, почему власти Петрозаводска не могут очистить от снега всю территорию города.

Сегодня, 25 декабря, Глава Карелии Артур Парфенчиков провел заседание правительства республики, в ходе которого обсуждались вопросы уборки улиц и дворов, а также организация работы оперативных служб в новогодние праздники.

Артур Парфенчиков сразу отметил, что, хотя власти карельской столицы интенсивно занимаются уборкой улиц, есть немало мест — дворы, прилегающая территория — где уборку проводить могут лишь собственники. Рассчитывать, по его словам, исключительно на городские власти не надо — горожане должны сами брать инициативу в свои руки там, где это возможно.

Глава Карелии призвал активнее работать с волонтерами, привлекать к уборке города студентов, устраивать субботники, подобные тому, что прошел на минувших выходных.

«Задача города — навести порядок на общественных территориях… Надо определиться с юридическими лицами. Нельзя терпеть бардак возле магазина, заведения общепита, частной конторы. Должна быть ответственность у юридических лиц за прилегающую территорию. И, если она не почищена, организацию надо наказывать», — отметил Артур Парфенчиков.

Кроме того, руководитель республики объяснил, что на сегодняшний день сложно организовать вывоз снега далеко за город — это потребует дополнительных средств, которых и без того не хватает. Поэтому снег пока складируется на городских площадках.

Напомним, в ходе совещания председатель правительства Карелии Александр Чепик предложил изменить график парковки на улицах Петрозаводска, чтобы эффективнее очищать их от снега.