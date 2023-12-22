Жилой комплекс «Флотилия» с потрясающими видами на Онежское озеро активно строится в Петрозаводске
22.12.2023 16:19
На дорогу в Сортавале вот-вот может упасть елка
24.12.2023 16:40
Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска
24.12.2023 15:15
Россиянам рассказали, как встречать год Дракона
24.12.2023 22:00
В Лахденпохском районе работает комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
24.12.2023 17:30

Глава Карелии призвал активнее привлекать к уборке улиц от снега организации и волонтеров

Новости. Общество
12:20, 25 Декабря 2023
фото: © Александр Пауков / VK

Новости партнеров

Артур Парфенчиков объяснил, почему власти Петрозаводска не могут очистить от снега всю территорию города.

Сегодня, 25 декабря, Глава Карелии Артур Парфенчиков провел заседание правительства республики, в ходе которого обсуждались вопросы уборки улиц и дворов, а также организация работы оперативных служб в новогодние праздники.

Артур Парфенчиков сразу отметил, что, хотя власти карельской столицы интенсивно занимаются уборкой улиц, есть немало мест — дворы, прилегающая территория — где уборку проводить могут лишь собственники. Рассчитывать, по его словам, исключительно на городские власти не надо — горожане должны сами брать инициативу в свои руки там, где это возможно.

Глава Карелии призвал активнее работать с волонтерами, привлекать к уборке города студентов, устраивать субботники, подобные тому, что прошел на минувших выходных.

«Задача города — навести порядок на общественных территориях… Надо определиться с юридическими лицами. Нельзя терпеть бардак возле магазина, заведения общепита, частной конторы. Должна быть ответственность у юридических лиц за прилегающую  территорию. И, если она не почищена, организацию надо наказывать», — отметил Артур Парфенчиков.

Кроме того, руководитель республики объяснил, что на сегодняшний день сложно организовать вывоз снега далеко за город — это потребует дополнительных средств, которых и без того не хватает. Поэтому снег пока складируется на городских площадках.

Напомним, в ходе совещания председатель правительства Карелии Александр Чепик предложил изменить график парковки на улицах Петрозаводска, чтобы эффективнее очищать их от снега.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2023, 10:45
Молодой ученый из Карелии нашел способ уменьшить вред от форелевых хозяйств
22.12.2023, 10:27
Один продукт в Карелии продолжает дорожать намного быстрее, чем яйца
22.12.2023, 06:40
Для работы на острове в Карелии ищут неприхотливого смотрителя
20.12.2023, 10:07
Финские лавки продолжают выживать после закрытия границы
18.12.2023, 20:30
Названы три самые востребованные профессии в России
24.12.2023, 09:35
«Что здесь происходит?» — подростки шокировали жителей Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 10:00
Обществоведение
Благодаря президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда» 8 400 жителей Карелии отметили новоселье раньше
В интервью «Столице на Онего» министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов рассказал, почему был изначально уверен в реализации программы расселения аварийного жилья. А также о том, что движет наши города вперед.
Жители Костомукши написали петицию в защиту привычного сбора мусора
18.12.2023 13:01
Группа Сетново: карельское усердие – путь к успеху
18.12.2023 09:00
Бизнес-инкубатор Карелии для лиц с ограниченными возможностями здоровья продолжает работу
17.12.2023 09:00
«Восстановим и в этот раз», — узнали, что происходит с Успенской церковью в Кондопоге
13.12.2023 15:10
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.