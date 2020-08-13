Начальник ГИБДД Карелии рассказал о погибших в ДТП детях

В Карелии зафиксирован рост ДТП, в которых погибли дети, сообщил начальник карельской ГИБДД Андрей Червочкин.

В четверг, 13 августа, в Петрозаводске состоялась пресс-конференция, где обсуждалось участие Карелии в федеральном проекте "Детство без опасности".

В ходе мероприятия начальник республиканской Госавтоинспекции Андрей Червочкин привел статистику дорожно-транспортных происшествий и рассказал о смертельных авариях, в которых погибли дети.

"В Карелии среди ДТП, которые сейчас фиксируем, мы имеем рост погибших детей, что очень прискорбно, - сообщил Андрей Червочкин. - Ответственность за детей всегда несут родители, взрослые люди, в нашем случае – водители".

Андрей Червочкин выделил две категории водителей, которые чаще становятся виновниками смертельных ДТП, где погибают дети, - это 18-летние автомобилисты, которые только окончили автошколу и получили права, и люди старше 60 лет, у которых уже сложилось, по словам Червочкина, определенное мировоззрение.

"Если брать категорию 18-летних водителей, то первые нарушения мы имеем при перевозке малолетних братьев и сестер, - сказал Червочкин. - Также мы фиксируем факты перевозки детей людьми старше 60 лет, которые имеют определенное мировоззрение и считают, что водитель всегда убережет пассажира, своего внука, но факты, которые зафиксированы в этом году, говорят обратное. Одно из ДТП - дедушка перевозил внучат, не справился с управлением, перевернулся, в результате двое несовершеннолетних пассажиров пострадали, девочка 9-летняя скончалась от травм, которые получила в ДТП. Во втором происшествии погиб подросток его юная подруга была за рулем".

Андрей Червочкин напомнил, что за детей всегда отвечают родители, и не только, когда они находятся в автомобиле, но когда просто гуляют, а рядом ездят машины.

"Так, при парковке транспортного средства погиб ребенок, который находился рядом с мамой. Когда отец подавал задним ходом, ребенок неожиданно вырвался и попал под автомобиль".

В республике зарегистрировано 717 административных правонарушений, где водители были оштрафованы за нарушения при перевозке детей.

"Штраф за перевозку детей без удерживающего устройства составляет три тысячи рублей, - напомнил Андрей Червочкин. – Есть такие водители, которые попадаются на данных нарушениях систематически, за эти суммы штрафов они могли бы уже давно купить детские кресла".

Начальник ГИБДД Карелии в выступлении отметил, что Карелия поддерживает проект "Детство без опасности" и будет продолжать работу по снижению числа аварий.