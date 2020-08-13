890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Работника предприятия в Карелии убило током
Сегодня 12:31
Имущество остановленного завода в Карелии арестовано за долги 14
Сегодня 10:33
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица 1
Сегодня 14:24
Карелию ждет жаркая политическая осень
Сегодня 16:19
В городском суде Петрозаводска появились вакансии
Сегодня 12:17

Начальник ГИБДД Карелии рассказал о погибших в ДТП детях

Новости. Общество
16:52, 13 Августа 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Карелии зафиксирован рост ДТП, в которых погибли дети, сообщил начальник карельской ГИБДД Андрей Червочкин.

В четверг, 13 августа, в Петрозаводске состоялась пресс-конференция, где обсуждалось участие Карелии в федеральном проекте "Детство без опасности".

В ходе мероприятия начальник республиканской Госавтоинспекции Андрей Червочкин привел статистику дорожно-транспортных происшествий и рассказал о смертельных авариях, в которых погибли дети.

"В Карелии среди ДТП, которые сейчас фиксируем, мы имеем рост погибших детей, что очень прискорбно, - сообщил Андрей Червочкин. - Ответственность за детей всегда несут родители, взрослые люди, в нашем случае – водители".

Андрей Червочкин выделил две категории водителей, которые чаще становятся виновниками смертельных ДТП, где погибают дети, - это 18-летние автомобилисты, которые только окончили автошколу и получили права, и люди старше 60 лет, у которых уже сложилось, по словам Червочкина, определенное мировоззрение.

"Если брать категорию 18-летних водителей, то первые нарушения мы имеем при перевозке малолетних братьев и сестер, - сказал Червочкин. - Также мы фиксируем факты перевозки детей людьми старше 60 лет, которые имеют определенное мировоззрение и считают, что водитель всегда убережет пассажира, своего внука, но факты, которые зафиксированы в этом году, говорят обратное. Одно из ДТП - дедушка перевозил внучат, не справился с управлением, перевернулся, в результате двое несовершеннолетних пассажиров пострадали, девочка 9-летняя скончалась от травм, которые получила в ДТП. Во втором происшествии погиб подросток его юная подруга была за рулем".

Андрей Червочкин напомнил, что за детей всегда отвечают родители, и не только, когда они находятся в автомобиле, но когда просто гуляют, а рядом ездят машины.

"Так, при парковке транспортного средства погиб ребенок, который находился рядом с мамой. Когда отец подавал задним ходом, ребенок неожиданно вырвался и попал под автомобиль".

В республике зарегистрировано 717 административных правонарушений, где водители были оштрафованы за нарушения при перевозке детей.

"Штраф за перевозку детей без удерживающего устройства составляет три тысячи рублей, - напомнил Андрей Червочкин. – Есть такие водители, которые попадаются на данных нарушениях систематически, за эти суммы штрафов они могли бы уже давно купить детские кресла".

Начальник ГИБДД Карелии в выступлении отметил, что Карелия поддерживает проект "Детство без опасности" и будет продолжать работу по снижению числа аварий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 1
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»