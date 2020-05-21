Находчивый петрозаводчанин сбежал с заправки с 40 литрами бензина

В полицию обратились работники автозаправочной станции, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный заправил автомобиль и уехал, не заплатив.

Выяснилось, что 31-летний петрозаводчанин одолжил у знакомого машину. Не желая тратить деньги на бензин, он заранее продумал преступление. Скрыв госномера автомобиля, он заехал на АЗС и украл 40 литров бензина, несмотря на попытки персонала остановить его.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее водители двух бензовозов в Карелии получили штраф за слив топлива.