Найден водитель, сбивший под Петрозаводском подростков-велосипедистов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, совершившего наезд на велосипедистов и скрывшегося с места происшествия, сообщили в ведомстве.

В воскресенье 19 мая в 18.25 в Петрозаводске на 4 км Лососинского шоссе неустановленный водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил наезд на двух велосипедистов, 2002 и 2003 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения.

Водитель скрылся, на месте происшествия осталось правое зеркало заднего вида автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель, совершивший наезд, установлен. Им оказался 31-летний петрозаводчанин. В настоящее время в отношении него составлен административный материал за оставление места ДТП. Материалы дела переданы в суд. Водителю грозит лишение права управления на срок от 1-1.5 лет либо административный арест на срок до 15 суток.

По факту причинения телесных повреждений в результате автонаезда проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что оба подростка получили травмы, им была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Автомобиль нарушителя был обнаружен 20 мая в одном из дворов на Перевалке.