Нарушитель масочного режима в Карелии оскорбил продавца на глазах покупателей

Житель Пудожского района привлечен к административной ответственности за оскорбление, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июне в продуктовый магазин в поселке Подпорожье Пудожского района пришел местный житель, не имевший средств защиты органов дыхания. В связи с действующим масочным режимом продавец магазина сделала ему соответствующее замечание. В ответ на это мужчина в присутствии других покупателей высказал в адрес продавца оскорбления в неприличной форме.

Нарушителя оштрафовали на одну тысячу рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее пьяный водитель обматерил сотрудников ГИБДД, прервавших его поездку.