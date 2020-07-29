890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Синоптики РФ: Мощный скандинавский циклон обрушится на Карелию
Сегодня 09:17
Глава Минздрава Карелии рассказал о последней смерти от COVID-19 в республике 10
Сегодня 09:24
Водителям на заметку: Движение на "Коле" перекроют на два часа
29.07.2020 18:00
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
Сегодня 10:25
Какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится? (ОПРОС) 15
Сегодня 12:01
Торговый оборот между Карелией и Белоруссией резко увеличился в 2020 году 4
29.07.2020 16:07

Нарушитель масочного режима в Карелии оскорбил продавца на глазах покупателей

Новости. Общество
13:06, 30 Июля 2020
фото: © shutterstock
Загрузка...

Житель Пудожского района привлечен к административной ответственности за оскорбление, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июне в продуктовый магазин в поселке Подпорожье Пудожского района пришел местный житель, не имевший средств защиты органов дыхания. В связи с действующим масочным режимом продавец магазина сделала ему соответствующее замечание. В ответ на это мужчина в присутствии других покупателей высказал в адрес продавца оскорбления в неприличной форме.

Нарушителя оштрафовали на одну тысячу рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее пьяный водитель обматерил сотрудников ГИБДД, прервавших его поездку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-07-30 14:08:32
Зачем продавца оскорблять? Губернатора надо, за бестолковые, бессмысленные ограничения.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
23.07.2020, 14:45
Доктор Воронцов ушел навсегда
24.07.2020, 17:06
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города
25.07.2020, 16:23
Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»