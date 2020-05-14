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Названа предварительная причина пожара, на котором погибли три жителя Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
07:40, 15 Мая 2020
фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН/vk.com/goskomitet_rk
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Деревянный дом в деревне Орзега Прионежского района тушили в минувший четверг 26 пожарных.

Напомним, Следком Карелии проводит проверку по факту гибели трех человек при пожаре в деревянном многоквартирном доме в Орзеге. При тушении возгорания 14 мая в двух квартирах обнаружены тела двух мужчин и одной женщины, которые там проживали.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН, сообщение о пожаре в деревне Орзега поступило 14 мая в 10.39 в пожарную часть 78 по охране села Деревянное. Горел жилой деревянный дом открытым пламенем, для безопасности из него вынесли два газовых баллона.

Пожар оказался не из простых. На место просшествия прибыли 6 единиц техники, 26 человек личного состава, в числе которых - подразделение по повышенному рангу пожара. Было подано четыре ствола с установкой автоцистерны на реке.

Открытый огонь удалось ликвидировать за час. Затем специалисты произвели пролив и разборку места пожара.

На данный момент причина пожара устанавливается. По предварительной оценке, возгорание произошло из-за неосторожного обращения при курении или неисправности печного отопления, сообщается в паблике Госкомитета.

Ранее пожилая женщина обгорела на пожаре в Карелии.

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