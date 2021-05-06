Непогода продолжит испытывать жителей Карелии

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Очередной атлантический циклон обрушился на Русскую равнину.

Накануне по европейской части России пронёсся холодный атмосферный фронт вихря. В Москва метеостанции фиксировали порывы до 21 м/с. В арктических районах и вовсе пошёл снег, пишет Центр ФОБОС.

Плохая новость в том, что это был не последний день «большой непогоды». Сегодня циклон, спровоцировавший снегопады и шторм, сместится на северо-восток. В том же направлении сдвинется и зона сильного ветра. Порывы свыше 10 м/с возможны на всей северной половине Русской равнины, а в Мурманской и Архангельской областях местами не исключены усиления более 20 м/с.

"Дело в том, что сейчас по Евразии смещается череда циклонов. К западным границам России уже подступает очередная порция дождевых туч. Завтра новый вихрь с просторов Балтики обрушится на Русскую равнину, резко усилятся осадки",  - сообщается в метеоцентре.

Судя по сообщениям карельского Гидрометцентра, непогода придет и в Карелию.

А в День Победы, по информации Центра ФОБОС, регион окажется вообще под влиянием сразу двух активных циклонов: к северному добавится ещё один – южный.

Но терпеть такую погоду осталось недолго, и очень скоро на Русской равнине начнётся интенсивное потепление.

Ранее сообщалось, что потепление придет в Карелию 11 мая.

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