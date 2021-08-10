Неудачный маневр стал причиной аварии на трассе в Карелии

Авария с участием двух иномарок произошла в Прионежском районе из-за неудачного действия одного из водителей.

Десятого августа, во вторник, в 14:10 на 146 км. + 900 м. федеральной автодороги А-215 «Лодейное поле — Брин Наволок (подъезд к г. Петрозаводску)» столкнулись две иномарки.

Как сообщают в ГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» при совершении разворота не убедился в безопасности и допустил столкновение с встречным автомобилем «Toyota Land Cruiser».

В результате ДТП водитель «Nexia» получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии жительница Петербурга с младенцем в салоне попала в аварию на трассе.