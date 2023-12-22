«Неудержимые» требуют почистить дороги в карельской столице

Тем временем в правительстве Карелии считают ситуацию с уборкой снега управляемой.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» оригинально потребовали от властей разобраться со снежными завалами на дорогах столицы Карелии.



На фотоколлаже известнейшие герои голливудских боевиков обещают самостоятельно решить вопрос с уборкой петрозаводских дорог, если мэрия и управляющие компании с ТСЖ сами не решат проблему.



Напомним, этот вопрос отдельно рассматривали 25 декабря на заседании карельского правительства.



Например, председатель правительства Александр Чепик предложил изменить график парковки на улицах Петрозаводска, чтобы эффективнее очищать их от снега.



Отметим, все вместе Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис собирались на съемках только одного проекта — «Неудержимые». Режиссером выступил Слай.





