Никто из судей не попытался стать заместителем председателя Верховного суда Карелии

На конкурс на должность заместителя председателя Верховного суда Карелии по уголовным делам никто из судей не заявился.

В середине апреля Высшая квалификационная коллегия судей России объявила месячный конкурс на замещение вакантной должности заместителя председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса по уголовным делам. Напомним, что ранее на этом высоком посту работала Наталья Гуляева – бывшая супруга главы республики Артура Парфенчикова. Однако 9 июня 2020 года Президент России Владимир Путин назначил Наталью Гуляеву на аналогичную должность во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. С тех пор должность зампредседателя Верховного суда Карелии по уголовным делам остается вакантной.

Занять ее в 2021 году попытался 40-летний и.о. зампредседателя Верховного суда РК по уголовным делам Денис Катанандов – младший сын бывшего главы республики Сергея Катанандова.

Однако Комиссия при Президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, в обиходе называемая кадровой, по каким-то причинам отвергла кандидатуру Дениса Катанандова на должность зампредседателя Верховного суда Карелии.

Потерпела неудачу и нынешняя конкурсная процедура на этот пост, поскольку до завершения конкурса 15 мая, никто из судей на него не заявился. При этом, по полученной нашим изданием информации, участвовать в этом конкурсе было предложено судье Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Но и он по какой-то причине не стал принимать в нем участие.

Между тем, наши источники в Верховном суде Карелии сообщили, что Анатолий Наквас склонен предложить Денису Катанандову повторно участвовать в конкурсе на должность его заместителя. Это, по словам наших собеседников, может произойти будущей осенью, спустя примерно год после решения Кадровой комиссии при Президенте, не согласовавшей кандидатуру выпускника юридического факультета ПетрГУ Катанандова-младшего.

© Николай Смирнов / Столица на Онего

Напомним, что Катанандов стал известен благодаря резонансному уголовному процессу по делу «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова. За убийство двух девушек и еще несколько других тяжких преступлений, в декабре 2019 года Денис Катанандов приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы, и сейчас он отбывает наказание в ИК № 6 Республики Мордовия – одной из семи российских колоний для осужденных на пожизненный срок.