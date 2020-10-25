Ночной поезд "Петрозаводск-Санкт-Петербург" с ноября будет ходить реже

Из-за коронавируса РЖД вновь отменит или сократит частоту движения более 50 пассажирских поездов.

"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда", - сообщается на сайте РЖД.

Среди поездов, курирование которых попало под сокращение, - поезд №11/12 "Петрозаводск – Санкт-Петербург". С 11 ноября по 10 декабря он не будет ходить по вторникам и средам. Поезд отменяется отправлением из Петрозаводска и Санкт-Петербурга 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2, 3, 9, 10 декабря.

Напомним, "Петрозаводск-Санкт-Петербург" был отменен на несколько месяцев из-за коронавируса.