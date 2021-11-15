Норвежские ученые будут изучать радужную форель из Карелии

Из Карелии в Норвегию отправили пробирки с тканями радужной форели в рамках программы научно-исследовательских работ, сообщили в Россельхознадзоре республики.

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора были досмотрены и оформлены для отправки в Норвегию 15 пробирок с фиксированными в растворе мягкими тканями радужной форели и 40 фильтров, содержащих отфильтрованные из воды органические вещества.

Материалы направил Карельский научный центр РАН в адрес Норвежского ветеринарного института в рамках программы научно-исследовательских работ по международному соглашению и проекта «Лососевые рыбы и пресноводная жемчужница ― речные экосистемные услуги и биоразнообразие в Зеленом поясе Фенноскандии».

Пробы были отобраны научным центром в озерах Карелии и Мурманской области.

Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз материалов. После проведения необходимых процедур Управление оформило международный ветеринарный сертификат формы 5j.

Ранее Россельхознадзор сообщал, зараженные семечки подсолнечника завезли в Петрозаводск.