Новую серию "Секретного миллионера" снимали в Петрозаводске

Серия выйдет в эфир 7 ноября.

На телеканале "Пятница" появился анонс новой серии шоу "Секретный миллионер", которую снимали в Петрозаводске.

"Дочь бизнесмена отправится в Петрозаводск, где побывает на панк-вечеринке, подработает в пекарне и спортзале, посидит с детьми, выполнит задания на рыбном заводе и поможет музыканту с ограниченными возможностями. Захочет ли Вероника вернуться в Петрозаводск по окончании эксперимента, покажет программа "Секретный миллионер. Наследники", –сообщается в анонсе.

В трейлере серии замечен карельский режиссер и музыкант Владимир Рудак.

Напомним, американец выложил в Сети видеоролик о Петрозаводске.