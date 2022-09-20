Новые фонари зажгут на улицах Петрозаводска

Работы по модернизации системы наружного освещения ведутся в разных районах столицы Карелии, сообщили в администрации города.

МУП «Петрозаводские энергетические системы» в этом году заменит освещение на более 40 объектах в разных районах города.

На сегодняшний день новые фонари уже зажглись в Соломенном на Петрозаводском шоссе, Главной площади, улицах Соломенской, Логмозерской, Рабочей, на Птицефабрике между Южным и Рядовым проездами, на Вытегорском шоссе на Кукковке и на Гвардейской улице на Ключевой. На этих объектах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» появились 262 новых светоточки.

Также новое освещение заработало на Карельском проспекте — на участке от Кукковского кольца до улицы Торнева, на проспекте Ленина (между улицей Фридриха Энгельса и площадью Гагарина), на Высотной аллее, в Ругозерском переулке (между Зеленой и Олонецкой улицами), на улицах Фурманова (от улицы Черняховского до железнодорожного перехода), Мичуринской (между улицами Островского и Фурманова), Пограничной (от улицы Сулажгорские Высоты до Яковинского проезда), Кутузова и Советской (между улицами Мелентьевой и Краснофлотской), Пархоменко (между улицами Чапаева и Сыктывкарской), Кимасозерской (между улицами Лобачевского и Пархоменко), Станционной (от улицы Лизы Чайкиной до железнодорожного перехода в районе Балтийской улицы), Нойбранденбургской (от Ключевой улицы до Ремесленного проезда), Древлянка (между Лесным проспектом и улицей Попова), Ровио (между Комсомольским проспектом и Лыжной улицей), на Вороньем и Курганском проездах.

Продолжается оборудование новых фонарей на Голиковке, на Зареке, на Древлянке, в Центре, в Железнодорожном и Октябрьском районах.

Всего в этом году будет установлено более 1000 опор и 1500 светильников, протянуто около 40 км провода.

Ранее сообщалось, темнота привела жителей района Карелии к главе администрации.