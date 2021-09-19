Новый ФАП будет построен на севере Карелии ради спасения берез

Глава Минздрава Карелии рассказал о строительстве ФАПа, который перенесли в Тикшу поселка ради спасения березовой рощи в другом поселке.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети рассказал о планах по строительству нового ФАПа в поселке Тикша Муезерского района.

«Сейчас ФАП располагается в приспособленных под оказание медицинской помощи помещениях, но уже через несколько месяцев прием пациентов будет вестись в новом здании, отвечающем всем требованиям, в том числе по оснащению оборудованием и мебелью. Здесь будут получать медицинскую помощь около 400 жителей поселка», — сообщил министр здравоохранения Карелии.

Медицинский работник, по словам Михаила Охлопкова, была привлечена в Тикшу по программе «Земский фельдшер» из Калмыкии. Она получила служебной жилье — полдома с земельным участком.

«Кроме этого ФАПа, в Муезерском районе планируем приобрести в 2024–2025 годах врачебную амбулаторию в Ругозере, а также капитально отремонтировать амбулаторию в Лендерах» — поделился глава карельского Минздрава планами по развитию медицины в районе.

Напомним, ФАП в Тикше будет построен вместо фельдшерско-акушерского пункта в поселке Пийтсиеки Суоярвского района — там строительство перенесли на более позднее время, чтобы согласовать новое место для ФАПа, не трогая березовую рощу в центре поселка.