Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

Новый ФАП будет построен на севере Карелии ради спасения берез

Новости. Общество
12:06, 20 Сентября 2021
фото: © Минздрав Карелии

Новости партнеров

Глава Минздрава Карелии рассказал о строительстве ФАПа, который перенесли в Тикшу поселка ради спасения березовой рощи в другом поселке.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети рассказал о планах по строительству нового ФАПа в поселке Тикша Муезерского района.

«Сейчас ФАП располагается в приспособленных под оказание медицинской помощи помещениях, но уже через несколько месяцев прием пациентов будет вестись в новом здании, отвечающем всем требованиям, в том числе по оснащению оборудованием и мебелью. Здесь будут получать медицинскую помощь около 400 жителей поселка», — сообщил министр здравоохранения Карелии.

Медицинский работник, по словам Михаила Охлопкова, была привлечена в Тикшу по программе «Земский фельдшер» из Калмыкии. Она получила служебной жилье — полдома с земельным участком.

«Кроме этого ФАПа, в Муезерском районе планируем приобрести в 2024–2025 годах врачебную амбулаторию в Ругозере, а также капитально отремонтировать амбулаторию в Лендерах» — поделился глава карельского Минздрава планами по развитию медицины в районе.

Напомним, ФАП в Тикше будет построен вместо фельдшерско-акушерского пункта в поселке Пийтсиеки Суоярвского района — там строительство перенесли на более позднее время, чтобы согласовать новое место для ФАПа, не трогая березовую рощу в центре поселка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»