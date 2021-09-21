Новый председатель Заксобрания Карелии будет избран 6 октября

В Петрозаводске 6 октября состоится первое заседание Законодательного Собрания Республики Карелия VII созыва.

Проект повестки первого заседания Законодательного Собрания Республики Карелия VII созыва включает более 10 вопросов.

Парламентариям предстоит избрать Председателя Законодательного Собрания и его заместителей, наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного Собрания, утвердить структуру Законодательного Собрания, определить состав профильных Комитетов.

Заседание начнется в 10.00. Трансляцию можно смотреть на сайте live.karelia-zs.ru.

Ранее состоялось заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Заксобрания. В ее состав вошли депутаты всех партий, избранных в парламент. Рабочая группа подготовила проекты постановлений и других документов, связанных с началом работы карельского парламента нового созыва.