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Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09

Новый председатель Заксобрания Карелии будет избран 6 октября

Новости. Политика
14:52, 02 Октября 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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В Петрозаводске 6 октября состоится первое заседание Законодательного Собрания Республики Карелия VII созыва.

Проект повестки первого заседания Законодательного Собрания Республики Карелия VII созыва включает более 10 вопросов.

Парламентариям предстоит избрать Председателя Законодательного Собрания и его заместителей, наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного Собрания, утвердить структуру Законодательного Собрания, определить состав профильных Комитетов.

Заседание начнется в 10.00. Трансляцию можно смотреть на сайте live.karelia-zs.ru.

Ранее состоялось заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Заксобрания. В ее состав вошли депутаты всех партий, избранных в парламент. Рабочая группа подготовила проекты постановлений и других документов, связанных с началом работы карельского парламента нового созыва.

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Комментарии

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Гриша
2021-10-02 15:30:22
элисан в пролете. А следом за ним платная должность для фрау эмми.
Off
2021-10-02 15:02:15
Самый продажный парламент..версия 2 .
А баба Валя тихо хихикает ,сидя на своем продавленном , думском кресле . ))
Гость
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