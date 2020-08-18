Новый учебный год в ПетрГУ начнется 1 сентября в очном формате

Студенты в зданиях университета в Петрозаводске будут носить маски.

На сайте Петрозаводского государственного университета опубликовали информацию о том, как будет организован учебный процесс в вузе в условиях пандемии. Так, учиться студенты будут очно. Дистанционный режим применят в исключительных случаях. Это может касаться работы преподавателей старше 65 лет и потоковых лекций.

Начало учебного года для студентов первого курса бакалавритата, специалитета и магистратуры - 14 сентября, для остальных курсов - 1 сентября.

При входе в здания университета будут измерять температуру. Ношение масок и регулярная уборка учебных аудиторий в качестве профилактических мер обязательны.

За каждой группой будет закреплена аудитория, в которой студенты будут находиться и учиться в течение дня. Исключение составят специальные учебные аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, лаборатории.

Занятия по физической культуре будут проводиться на открытом воздухе в соответствии с погодными условиями.

Все секции, тренировки и занятия в манеже, бассейне и других комплексах временно отменены.

Ранее сообщалось, что Петрозаводский государственный университет вошел в топ лучших.