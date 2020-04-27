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Обрушившийся потолок насмерть придавил жителя Карелии

Новости. Происшествия
16:57, 27 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В Суоярвском районе мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следком Карелии.

По версии следствия, 20 апреля 2020 года мужчина вместе со своим знакомым в поселке Ляппесюрья разбирали старый деревянный дом.

В ходе разбора деревянной конструкции, при использовании подозреваемым бензопилы, произошло обрушение потолка.

В результате его напарник скончался на месте происшествия.

Проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ранее Следком возбудил дело против водителя "КамАЗа", случайно задавившего экскаваторщика в Карелии.

 

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