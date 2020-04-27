Обрушившийся потолок насмерть придавил жителя Карелии

В Суоярвском районе мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следком Карелии.

По версии следствия, 20 апреля 2020 года мужчина вместе со своим знакомым в поселке Ляппесюрья разбирали старый деревянный дом.



В ходе разбора деревянной конструкции, при использовании подозреваемым бензопилы, произошло обрушение потолка.



В результате его напарник скончался на месте происшествия.

Проводятся следственные действия.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ранее Следком возбудил дело против водителя "КамАЗа", случайно задавившего экскаваторщика в Карелии.