Обвинение попросило реальные сроки для подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере
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Представитель прокуратуры во время прений попросила признать руководство и сотрудников лагеря "Парк-отель Сямозеро" виновными в гибели 14 детей во время водного похода.
"Прошу признать виновными Котович, Коваленко, Решетову, Виноградова, Круподерщикова, Ильина", - сказала представитель обвинения Ирина Кириллович.
Директору лагеря Елене Решетовой она попросила назначить 9 лет 6 месяцев колонии общего режима.
Координатору Вадиму Виноградову - 8 лет колонии общего режима.
Инструктору Павлу Ильину - 4 года колонии общего режима.
Инструктору Валерию Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.
Врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмиле Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко - 6 лет колонии-поселения.
Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".
По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.
Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.
На скамье подсудимыъ также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.
Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.
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