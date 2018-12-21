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Новости. Криминал
10:42, 21 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего", "Республика", Николай Смирнов, РИА Новости, Илья Тимин

Обвинение попросило реальные сроки для подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере

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Представитель прокуратуры во время прений попросила признать руководство и сотрудников лагеря "Парк-отель Сямозеро" виновными в гибели 14 детей во время водного похода.

"Прошу признать виновными Котович, Коваленко, Решетову, Виноградова, Круподерщикова, Ильина", - сказала представитель обвинения Ирина Кириллович.

Директору лагеря Елене Решетовой она попросила назначить 9 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Координатору Вадиму Виноградову - 8 лет колонии общего режима.

Инструктору Павлу Ильину - 4 года колонии общего режима.

Инструктору Валерию Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима. 

Врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмиле Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. 

Экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.

Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимыъ также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

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Комментарии

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gaudealis
2018-12-21 12:51:52
Судить надо тех, кто отправил молодых парней-студентов проходить педпрактику под эгидой ОПГ.
Где те "методисты" и "руководители педпрактики"?! Почему их фамилии не фигурируют и мы их не слышим?!
sergo
2018-12-21 12:49:10
Есть подозрения, что два чиновника отделаются условкой.
А всех остальных отправят посидеть.
кир
2018-12-21 12:21:11
По системе виновные должны быть назначены. Их судьба или правда никого не интересует. Проблема со справедливостью не решается у нас сотни лет.
бюджет
2018-12-21 12:48:54
кир, заслуженный мастер демагогии!
Саныч
2018-12-21 11:50:52
Пацанов-то действительно зря зацепили. Лучше бы было, если бы они сами на берегу остались, что ли?
бюджет
2018-12-21 11:43:24
Следствие пусть СРАЗУ объяснит: какими ДЕЙСТВИЯМИ пацаны-инструктора МОГЛИ отменить поход в озеро!!!! Хотя бы для будущих инструкторов! Работай старый принцип-разделяй и властвуй!
насмешница
2018-12-21 12:10:42
бюджет,
не сажать детей в лодки и не плыть.
бюджет
2018-12-21 12:23:47
насмешница, погоняло соответствует ответу!
насмешница
2018-12-21 12:59:35
бюджет,
Отнюдь. Я говорю вполне серьезно. При наличии предупреждения МЧС они обязаны были отменить поход. И вообще. Ты посадил детей в лодку? Ты с ними плывешь? Значит несешь ответственность за все, что с ними может случиться. Без всяких авось и распоряжений из Москвы. Только так.
Zim
2018-12-21 10:59:01
Смогут ли из молодого человека, Валерия Круподерщикова, сделать за 6 лет содержания в колонии настоящего, обозленного уголовника или он выйдет от туда исправленным, белым и пушистым? Зачем это обществу?
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