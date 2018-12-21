Обвинение попросило реальные сроки для подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере

Представитель прокуратуры во время прений попросила признать руководство и сотрудников лагеря "Парк-отель Сямозеро" виновными в гибели 14 детей во время водного похода.

"Прошу признать виновными Котович, Коваленко, Решетову, Виноградова, Круподерщикова, Ильина", - сказала представитель обвинения Ирина Кириллович.

Директору лагеря Елене Решетовой она попросила назначить 9 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Координатору Вадиму Виноградову - 8 лет колонии общего режима.

Инструктору Павлу Ильину - 4 года колонии общего режима.

Инструктору Валерию Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмиле Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.

Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимыъ также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.