Обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в канализации в Карелии, арестовали

В Кеми 36-летний мужчина обвиняется в убийстве женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, в колодце теплотрассы в Кеми обнаружили тело местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Установлено, что в ночь на 26 августа подозреваемый после совместного распития спиртного в компании, где присутствовала потерпевшая, вышел с ней на улицу и в ходе возникшего конфликта убил. Затем он спрятал тело в канализационном люке.

Обвиняемый заключен под стражу. Ведется следствие.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.