Обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в канализации в Карелии, арестовали

В Кеми 36-летний мужчина обвиняется в убийстве женщины, сообщили в Следкоме Карелии.
Напомним, в понедельник, 14 сентября, в колодце теплотрассы в Кеми обнаружили тело местной жительницы с признаками насильственной смерти.
Следком Карелии возбудил уголовное дело.
Установлено, что в ночь на 26 августа подозреваемый после совместного распития спиртного в компании, где присутствовала потерпевшая, вышел с ней на улицу и в ходе возникшего конфликта убил. Затем он спрятал тело в канализационном люке.
Обвиняемый заключен под стражу. Ведется следствие.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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