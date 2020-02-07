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Обвиняемого во взяточничестве экс-министра транспорта Карелии Кайдалова из больницы доставили в суд в наручниках

Новости. Общество
13:15, 08 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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Сегодня в Петрозаводском городском суде избирают меру пресечения для бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексею Кайдалову, обвиняемому в получении взятки.

Судья Петрозаводского городского суда Роман Парамонов начал закрытое заседание, на котором изберет меру пресечения для экс-министра транспорта Алексея Кайдалова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, Кайдалова привели в суд в наручниках и в подавленном состоянии.

В пятницу 7 февраля задержанный Кайдалов после жалоб на плохое самочувствие из изолятора временного содержания был доставлен под конвоем в кардиологическое отделение БСМП.

Задержан Кайдалов был сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия 6 февраля в торговом центре Петрозаводска. Одного из самых состоятельных карельских чиновников обвиняют в получении получении части взятки в 300 тыс. рублей.

По версии следствия, с 29 ноября 2019 года по 6 февраль 2020 года замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексеем Кайдаловым, получили от гендиректора компании "СК Петроград" Сергея Фурсова взятку в размере 800 тыс. рублей (которая является частью взятки в 1,5 млн рублей) за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.
Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Игоря Волчека до 5 апреля.

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Комментарии

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кир
2020-02-08 13:31:54
Только бы самолет опять не разбился о дорогу.
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