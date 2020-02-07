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Обвиняемого в получении взятки замдиректора аэропорта "Петрозаводск" оставили под стражей до апреля

Новости. Криминал
12:15, 08 Февраля 2020
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Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения замдиректору по строительству аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемому в получении взятки.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", судья городского суда Петрозаводска Роман Парамонов сегодня, 8 февраля, в закрытом заседании, чтобы не разглашать тайну следствия, избрал меру пресечения замдиректору по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемому в получении взятки, в виде заключения под стражу до 5 апреля.

Защита Волчека ходатайствовала о домашнем аресте. Следствие настаивало на необходимости изолировать фигуранта уголовного дела, поскольку он мог скрыться от суда и следствия и оказать влияние на свидетелей.

Родственница Волчека, прибывшая в суд в качестве свидетеля, рассказала, что 6 февраля у торгового центра в Петрозаводске сотрудники УЭБиПК МВД Карелии задержали Волчека, а не взяткодателя Фурсова, как сообщалось ранее.

Информацию, что у торгового центра задержали именно замдиректора аэропора "Петрозаводск" Игоря Волчека, подтвердили сегодня и в правоохранительных органах.

На видео было запечатлено, как Волчек после встречи с министром Кайдаловым хотел уехать из торгового центра на такси. Когда он подошел к машине, его окружили люди в масках, положили на снег, завели руки за спину и надели наручники.

Корреспондент сегодня из здания суда сообщил, что у Волчека заметны повреждения на лице, в частности, гематома под глазом, а на лбу  наклеен пластырь.

По данным Следкома Карелии, уголовное дело возбуждено в отношении замдиректора по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск" Игоря Волчека, обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в особо крупном размере".

По версии следствия, с 29 ноября 2019 года по 6 февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексеем Кайдаловым, получили от гендиректора компании "СК Петроград" Сергея Фурсова взятку в размере 800 тыс. рублей (которая является частью взятки в 1,5 млн рублей) за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля был задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей.

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Комментарии

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кир
2020-02-08 13:30:05
Опять на Руси смутное время. Будут брать, пока не насытятся.
новый
2020-02-08 13:14:08
А он хотел БСМП. Наши люди в блинную на такси не ездят
Саныч
2020-02-08 12:52:13
Кто кому взятку давал-не понятно.
Саныч
2020-02-08 12:42:15
"Избрал меру пресечения замдиректору по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемому в получении взятки" - вот это поворот!)
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