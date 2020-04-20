Обвиняемый в избиении заключенного экс-начальник колонии Карелии Иван Савельев обжаловал свой арест

Экс-начальник исправительной колонии №9 Иван Савельев, арестованный по обвинению в избиении заключенного, подал апелляцию на решение городского суда, заключившего его под стражу до лета.

Об этом нашему изданию сообщил адвокат Михаил Шогин, который считает, что ничего противозаконного его подзащитный не совершил.

Напомним, уголовный скандал, участниками которого стали экс-начальник ИК-9 Иван Савельев и его бывший заместитель Иван Ковалев, начался осенью прошлого года. Тогда в СМИ появилась видеозапись, на которой предположительно Савельева и Ковалев избивают осужденного.

По данному факту карельский Следком в октябре 2019 возбудил уголовное дело. В результате 10 апреля 2020 задержанным Савельеву и Ковалеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, с применением насилия (ст 286. ч3 п "а" УК РФ). В тот же день городской суд работавшего до этого времени начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске Савельева взял под стражу до 8 июня.

А ставшему заместителем начальника ИК-7 Ковалеву суд назначил домашний арест до 8 июня, который он обжаловать не стал. Апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии не подала и республиканская прокуратура.

По информации Михаила Шогина, на допросах Савельев и Ковалев утверждают, что видеозапись – это фейк, и настаивают на своей полной невиновности.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Савельев и Ковалев были задержаны на своих рабочих местах.

Так, 11 октября 2019 в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного. По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев. Иван Савельев успешно поднимался по служебной лестнице и к 2019 году уже стал начальником ИК-9, а его сослуживец Ковалев занял должность заместителя.

После появления в интернете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев покинул пост начальника ИК-9 и был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.