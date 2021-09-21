Обвиняемый в коррупции экс-спикер Петросовета показал знак «победы» прессе

Подсудимый Геннадий Боднарчук продемонстрировал представителям СМИ знак «виктория» на выходе из зала заседаний.

В Петрозаводском городском суде сегодня, 27 сентября, завершилось второе заседание по уголовному делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции. На выходе из зала заседаний он показал представителям СМИ знак «виктория».

Следующее заседание назначено на 8 октября.

Напомним, в суде гособвинитель озвучил детали уголовного дела Геннадия Боднарчука в части предполагаемого получения взяток. В коррупционной истории оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики. Прозвучали такие имена, как Евгений Михеев, Валерий Матвеев, Виталий Рохманюк, Ройне Изюмов.

Сам Геннадий Боднарчук вину не признает, снимать себя на фото и видео журналистам запретил.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.