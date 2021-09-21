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Обвиняемый в коррупции экс-спикер Петросовета показал знак «победы» прессе

Новости. Общество
17:03, 27 Сентября 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Подсудимый Геннадий Боднарчук продемонстрировал представителям СМИ знак «виктория» на выходе из зала заседаний.

В Петрозаводском городском суде сегодня, 27 сентября, завершилось второе заседание по уголовному делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции. На выходе из зала заседаний он показал представителям СМИ знак «виктория».

Следующее заседание назначено на 8 октября.

Напомним, в суде гособвинитель озвучил детали уголовного дела Геннадия Боднарчука в части предполагаемого получения взяток. В коррупционной истории оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики. Прозвучали такие имена, как Евгений Михеев, Валерий Матвеев, Виталий Рохманюк, Ройне Изюмов.

Сам Геннадий Боднарчук вину не признает, снимать себя на фото и видео журналистам запретил.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

 

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Комментарии

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EventVK
2021-09-27 18:19:49
Может это 5 лет.
Любка
2021-09-27 18:07:19
Реакции слабуновой не будет. Ей надо поддержать шенделовича.
Koira
2021-09-27 17:51:23
а такой патриот был, глава штаба путина))
однозначно
2021-09-27 17:47:48
Ночной фотограф тоже фиги показывал.
Изя
2021-09-27 17:13:29
Ну прямо как Навальный , держится как херой (((((((((((( :)
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