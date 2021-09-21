Очередная пенсионерка из Карелии порадовала деньгами мошенников

Пытаясь оформить кредит через интернет, петрозаводчанка перевела мошенникам более 70 тысяч рублей.

В петрозаводскую полиции обратилась 60–летняя горожанка. Она рассказала, что попалась на уловку аферистов. Об этом сообщает МВД. Заявительница пояснила, что решила взять кредит в размере 600 тыс. рублей, чтобы погасить имеющиеся у неё долговые обязательства в двух других банках. В интернете она заинтересовалась рекламой неизвестного ей московского кредитно-финансового учреждения. Низкая процентная ставка привлекла петрозаводчанку, она оставила онлайн-заявку.

На следующий день с ней связалась якобы работница отдела кредитования физлиц и сообщила, что пенсионерка сможет получить деньги. Только, по словам звонившей, собеседница должна была оплатить комиссию в размере 9 тыс. рублей. Женщина перевела запрашиваемую сумму на продиктованный номер счёта. После чего поступили звонки с требованиями оплатить страховой взнос в размере 33 350 рублей. Деньги на эти цели гражданка заняла у соседей. «Клиентская доставка документов» обошлась женщине в 35 тыс. рублей, которые она взяла в кредит в одном из банков города. Когда звонившая завела речь о том, что необходимо доплатить ещё 32 тыс. рублей, женщина осознала, что общается с мошенниками. В итоге она лишилась 77 350 рублей.

В настоящее время проводится проверка, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что жительнице Карелии пообещали работу и списали деньги с ее банковской карты.