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Один человек погиб на пожаре в райцентре Карелии

Новости. Происшествия
12:45, 17 Января 2021
фото: "ОПС по Кемскому району"/vk.com/pozarnayachast22kem
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На пепелище частного дома в Кеми нашли тело мужчины.

Пожар, который произошел вечером 15 января в частном жилом доме в Кеми, унес жизнь одного человека. Тело мужчины обнаружили на пепелище, сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии.

Напомним, в пятницу, 15 января в 17:10 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (12 человек, 4 единицы техники) привлекались для тушения пожара в доме №18 по улице 2-ой Пятилетки в Кеми. Только через три часа пожар был ликвидирован.

В паблике кемского отряда опубликовали фото пожара, уничтожившего дом.

Ранее сообщалось, пожарные обнаружили тело в сгоревшем доме в поселке Карелии.

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