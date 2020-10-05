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Одно из крупнейших предприятий Карелии вводит ограничительные меры из-за COVID-19 (СРОЧНО)

Новости. Общество
21:56, 06 Октября 2020
фото: источник: страница исполнительного директора Карелского Окатыша Михаила Кондракова/https://vk.com/kondrakov_m?w=wall510492320_495%2Fall
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Костомукшский ГОК с 7 октября возвращается к ограничительным мерам из-за ухудшения ситуации по COVID-19 в стране, сообщил исполнительный директор предприятия Михаил Кондраков.

"Коллеги, с 7 октября мы вынуждены вернуться к ограничительным мерам, которые были приняты весной этого года в связи с коронавирусом. Это происходит из-за ухудшения ситуации по COVID-19 в стране", - написал Кондраков на своей странице в соцсети.

В связи с введением ограничительных мер:
- Приостановлено направление сотрудников на очное обучение на территорию внешних обучающих организаций. Обязательное очное обучение разрешается проводить в центре Перспектива» и в подразделениях с соблюдением всех мер безопасности.

- Направление в командировки и служебные поездки по территории России и заграницу производится в исключительных случаях.

- По приезду из командировки сотрудники переходят на удалённый формат работы на 7 дней и сдают тест на коронавирус по истечении этого периода.

- Сотрудникам рекомендовано без крайней необходимости не выезжать в другие регионы и области. В случае возвращения из-за пределов Карелии необходимо сдать тест на седьмой день и только после этого приступать к работе.

- Если вы выезжаете за пределы Карелии в личных целях и интересах, вам необходимо проинформировать об этом руководителя.

- Если приехавшие из-за пределов Карелии родственники проживают с вами, вам необходимо проинформировать об этом руководителя.

- Для 50% офисных сотрудников устанавливается удаленный режим работы.

- Иногородние работники подрядных организаций делают тест на коронавирус не позднее 4 дней до дня въезда в Костомукшу.

- Вахтовые работники соблюдают самоизоляцию в течение 7 дней после приезда в Костомукшу и сдают тест по истечении этого периода.

Михаил Кондраков напомнил, что работает Горячая линия по телефону 8(81459)7-71-35, звоните в будние дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

"Первую волну вируса мы пережили довольно спокойно благодаря принятым мерам и вашему ответственному отношению к ним. Важно и дальше поддерживать такой режим, чтобы скорее вернуться к прежней жизни", - написал Кондраков в сообщении.

Отметим, что за минувшие сутки в Карелии один больной COVID-19 умер и 70 инфицированы. Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 6 октября составило 4326 человек, выздоровели – 3559, умерли за время пандемии 39 пациентов.

По данным оперштаба РФ, в России за минувшие сутки заразилось коронавирусной инфекцией рекордное количество человек - 11 615.

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