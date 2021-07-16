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Огонь уничтожил дачу на острове в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
11:14, 17 Июля 2021
фото: «2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК» / ВК

Несмотря на усилия спасателей, дачная постройка сгорела.

Пожар произошел днем 16 июля, в пятницу, в СНТ Лувозеро. Об этом информирует паблик «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК».

«16.07.2021 г. в 12:23 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона, (5 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара на даче в СНТ Лувозеро (остров). В результате пожара строение уничтожено огнём», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети были опубликованы кадры с места лесного пожара, вспыхнувшего в Карелии.

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